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Разговоры о важном: все темы классных часов 2022/2023



С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема для классного часа, все темы прошлого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном 4 сентября 2023 - День знаний


Методические материалы для классных руководителей на тему 4 сентября 2023 года (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) будут размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.

Разговоры о важном в 2023 году


09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

04.05 День Победы. Бессмертный полк

15.05 День детских общественных объединений

22.05 Про счастье

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

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