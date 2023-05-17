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Праздники 17 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 17 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 17 мая 2023 года


- Всемирный день электросвязи и информационного общества
Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году и приурочен к основанию Международного Телеграфного Союза 17 мая 1865 года.

- День рождения Интернета
В этот день в 1991 году утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW.

День пульмонолога
Праздник отмечается с 1997 года. Пульмонолог исследует функционирование, анатомию, физиологию легких.

Какой церковный праздник 17 мая


- Пелагея Заступница
День памяти страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Народное название «Заступница» праздник получил за то, что Святую Пелагею почитают как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц.

- День памяти Старорусской иконы Божией Матери
В этот день в 1768 году копия иконы была привезена из Тихвина в Старую Руссу, где она находилась до 1655 года.

- Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде
День памяти святых - 5 братьев Алфановых, основателей новгородского Сокольницкого монастыря.









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