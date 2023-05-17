Праздники 17 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 17 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 17 мая 2023 года



- Всемирный день электросвязи и информационного общества

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году и приурочен к основанию Международного Телеграфного Союза 17 мая 1865 года.



- День рождения Интернета

В этот день в 1991 году утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW.



День пульмонолога

Праздник отмечается с 1997 года. Пульмонолог исследует функционирование, анатомию, физиологию легких.





Какой церковный праздник 17 мая



- Пелагея Заступница

День памяти страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Народное название «Заступница» праздник получил за то, что Святую Пелагею почитают как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц.



- День памяти Старорусской иконы Божией Матери

В этот день в 1768 году копия иконы была привезена из Тихвина в Старую Руссу, где она находилась до 1655 года.



- Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде

День памяти святых - 5 братьев Алфановых, основателей новгородского Сокольницкого монастыря.