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Праздники 18 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 18 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 18 мая 2023 года


День Балтийского флота ВМФ России
Праздник учрежден в декабре 1995 года и приурочен к победе русской флотилии 18 мая 1703 года в сражении со шведами. В результате Россия получила выход в Финский залив.

Международный день музеев
Учрежден в 1977 году на генеральной конференции Международного совета музеев. Главная традиция - проведение фестиваля «Ночь музеев» в ближайшие к 18 мая выходные. В этот году акция пройдет 20 мая.

Какой церковный праздник 18 мая


Арина Капустница (Рассадница)
День памяти великой мученицы Ирины Македонской. Народное название «Капустница» и «Рассадница» праздник получил за то, что в эти дни начинали высаживать рассаду капусты.

День памяти Иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша»
Молящиеся перед иконой могут получить исцеление от болезней, в том числе от алкоголизма и наркомании.

Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
Игумен Иаков жил в 14 веке и обитал в месте под названием Железный Борок, отчего и получил свое прозвище.









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