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Праздники 19 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 19 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 19 мая 2023 года


День пионерии
В этот день в 1922 году на всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании пионерских отрядов.

День фармацевтического работника в России
Праздник учрежден Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2021 года. В этот день в 1581 году открылась первая на Руси аптека.

День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ
В этот день в 1969 году Министром внутренних дел СССР был подписан приказ, который положил основу современной профессиональной подготовки личного состава.

День русской печи
Неофициальный народный праздник отмечают в честь одного из самых известных символов русской культуры.

Какой церковный праздник 19 мая


Иов Горошник
День памяти праведного Иова Многострадального. «Горошником» в народе праздник назвали потому, что в этот день принято сажать горох.

Преподобного Михея Радонежского
День памяти святого Михея - одного из первых учеников Сергия Радонежского, который видел явление Пресвятой Богородицы.

Мученика Варвара Луканского
День памяти святого Варвара, который долгое время был разбойником, но грехи которого были прощены Господом.

Мученика Вукашина Ясеновацкого
День памяти святого Вукашина, который был убит в 1943 году в Ясеновацком концлагере для сербов.









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