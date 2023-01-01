Время начала Спартак - ЦСКА 21 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московский «Спартак» примет 21 мая 2023 года на своем поле ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 27 матчей «Спартак» набрал 50 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 54 очка (2 место).
Время начала матча «Спартак» - ЦСКА
16:30 МСК. 21 мая. Москва. «Открытие Банк Арена».
Главный судья: Сергей Карасев.
Ассистенты: Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев.
ВАР: Павел Шадыханов.
Матчи в высшем дивизионе: +22=15-26, мячи 81-85.
Где смотреть прямую трансляцию матча
Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».