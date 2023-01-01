Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Время начала Спартак - ЦСКА 21 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Московский «Спартак» примет 21 мая 2023 года на своем поле ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 27 матчей «Спартак» набрал 50 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 54 очка (2 место).

Время начала матча «Спартак» - ЦСКА


16:30 МСК. 21 мая. Москва. «Открытие Банк Арена».

Главный судья: Сергей Карасев.

Ассистенты: Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев.

ВАР: Павел Шадыханов.

Матчи в высшем дивизионе: +22=15-26, мячи 81-85.

Где смотреть прямую трансляцию матча


Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».









  • Время начала Зенит - Спартак 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию мат ...
  • Время начала ЦСКА - Оренбург 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию мат ...
  • Время начала Химки - Динамо 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
  • Спартак - Ростов 29 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию ма ...
  • Ахмат - ЦСКА 29 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча ...
  • Динамо - ЦСКА 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
  • Локомотив - Спартак 12 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую транс ...
    •




    Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 20 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023. Результаты и турнирная таблица Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 19 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Суперфинал Кубка России по футболу 2022/2023: когда состоится, где пройдет, участники

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023: когда состоится, где пройдет, команды

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.









    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий
    Лунный посевной календарь на май 2023 года
    Праздники 20 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Время начала Краснодар - Ростов 21 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Спартак - ЦСКА 21 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Разговоры о важном 22 мая 2023, тема классного часа
    Самые смешные анекдоты дня - 20 мая 2023 года
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 19 мая 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 19 мая 2023
    Праздники 19 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru