Время начала Спартак - ЦСКА 21 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московский «Спартак» примет 21 мая 2023 года на своем поле ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 27 матчей «Спартак» набрал 50 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 54 очка (2 место).





Время начала матча «Спартак» - ЦСКА



16:30 МСК. 21 мая. Москва. «Открытие Банк Арена».



Главный судья: Сергей Карасев.



Ассистенты: Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев.



ВАР: Павел Шадыханов.



Матчи в высшем дивизионе: +22=15-26, мячи 81-85.





Где смотреть прямую трансляцию матча



Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».