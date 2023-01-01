Время начала Краснодар - Ростов 21 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет 21 мая 2023 года на своем стадионе «Ростов» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 27 матчей «Краснодар» набрал 43 очка и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 50 очков (3 место).





Время начала матча «Краснодар» - «Ростов»



19:00 МСК. 21 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар».



Главный судья: Артем Любимов.



Ассистенты: Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов.



ВАР: Владимир Москалев.



Матчи в высшем дивизионе: +11=12-2, мячи 38-25.





Где смотреть прямую трансляцию матча



Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».