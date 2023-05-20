Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Праздники 20 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 20 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 20 мая 2023 года


Фестиваль «Ночь музеев»
Фестиваль приурочен к Международному дню музеев и проходит ежегодно в середине мая, обычно в выходные – в ночь с субботы на воскресенье.

Всемирный день врача-травматолога
Неофициальный профессиональный праздник травматологов, а также хирургов, ортопедов, медбратьев, медсестер и производителей ортопедического и иного оборудования.

Всемирный день метрологии
Учрежден в 1999 году Международным Комитетом мер и весов и приурочен к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года.

День Волги
Впервые праздник прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде. День Волги отмечают все поволжские регионы России.

Всемирный день пчел
Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года и приурочен к дню рождения основоположника современного пчеловодства словенского художника и пасечника Антона Янши.

Купальница
Народный праздник. На Руси в этот день прогоняли коней по реке и окатывали их с головы до копыт несколькими ведрами речной воды.

Какой церковный праздник 20 мая


Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Событие произошло в мае 351 года, в дни Святой Пятидесятницы над святой горой Голгофой, где был распят Иисус.

Мученика Акакия, сотника
День памяти сотника Мартисийского полка Акакия, который был предан жестоким мукам за веру в Христа.

Преподобного Нила Сорского
День памяти святого Нила, который долгое время обитал на реке Сора в Вологодской земле и был основоположником скитничества на Руси.









  • Праздники 19 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 18 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 17 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Какой праздник 5 апреля 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 15 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Какой праздник 19 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календ ...
    •




    Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 20 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023. Результаты и турнирная таблица Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 19 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Суперфинал Кубка России по футболу 2022/2023: когда состоится, где пройдет, участники

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023: когда состоится, где пройдет, команды

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.









    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий
    Лунный посевной календарь на май 2023 года
    Праздники 20 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Время начала Краснодар - Ростов 21 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Спартак - ЦСКА 21 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Разговоры о важном 22 мая 2023, тема классного часа
    Самые смешные анекдоты дня - 20 мая 2023 года
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 19 мая 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 19 мая 2023
    Праздники 19 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru