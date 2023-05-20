Праздники 20 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 20 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 20 мая 2023 года



Фестиваль «Ночь музеев»

Фестиваль приурочен к Международному дню музеев и проходит ежегодно в середине мая, обычно в выходные – в ночь с субботы на воскресенье.



Всемирный день врача-травматолога

Неофициальный профессиональный праздник травматологов, а также хирургов, ортопедов, медбратьев, медсестер и производителей ортопедического и иного оборудования.



Всемирный день метрологии

Учрежден в 1999 году Международным Комитетом мер и весов и приурочен к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года.



День Волги

Впервые праздник прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде. День Волги отмечают все поволжские регионы России.



Всемирный день пчел

Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года и приурочен к дню рождения основоположника современного пчеловодства словенского художника и пасечника Антона Янши.



Купальница

Народный праздник. На Руси в этот день прогоняли коней по реке и окатывали их с головы до копыт несколькими ведрами речной воды.





Какой церковный праздник 20 мая



Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

Событие произошло в мае 351 года, в дни Святой Пятидесятницы над святой горой Голгофой, где был распят Иисус.



Мученика Акакия, сотника

День памяти сотника Мартисийского полка Акакия, который был предан жестоким мукам за веру в Христа.



Преподобного Нила Сорского

День памяти святого Нила, который долгое время обитал на реке Сора в Вологодской земле и был основоположником скитничества на Руси.