Лунный посевной календарь на май 2023 года

Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.
Благоприятные дни для посадки семян в мае 2023
Огурцы - 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 31
Перец, баклажаны - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24
Капуста - 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24
Чеснок - 6, 7, 8, 9, 10, 17
Корнеплоды - 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24
Томаты - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24 Лук 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24
Зелень разная - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24
Благоприятные дни для посадки саженцев, черенкования и прививок в мае 2023
Плодовые деревья - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 30, 31
Виноград - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31
Крыжовник, смородина - 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 31
Малина, ежевика - 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 31
Клубника, земляника - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31
Благоприятные дни для посадки цветов в мае 2023
Однолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
Луковичные и клубневые цветы - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 30, 31