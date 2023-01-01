Лунный посевной календарь на май 2023 года

Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.





Благоприятные дни для посадки семян в мае 2023



Огурцы - 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 31



Перец, баклажаны - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24



Капуста - 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24



Чеснок - 6, 7, 8, 9, 10, 17



Корнеплоды - 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24



Томаты - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24 Лук 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24



Зелень разная - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24





Благоприятные дни для посадки саженцев, черенкования и прививок в мае 2023



Плодовые деревья - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 30, 31



Виноград - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31



Крыжовник, смородина - 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 31



Малина, ежевика - 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 31



Клубника, земляника - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31





Благоприятные дни для посадки цветов в мае 2023



Однолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31



Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31



Луковичные и клубневые цветы - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 30, 31