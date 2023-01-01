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Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2023 года



Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.

Благоприятные дни для посадки семян в мае 2023


Огурцы - 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 31

Перец, баклажаны - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24

Капуста - 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24

Чеснок - 6, 7, 8, 9, 10, 17

Корнеплоды - 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24

Томаты - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24 Лук 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24

Зелень разная - 6, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24

Благоприятные дни для посадки саженцев, черенкования и прививок в мае 2023


Плодовые деревья - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 30, 31

Виноград - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31

Крыжовник, смородина - 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 31

Малина, ежевика - 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 31

Клубника, земляника - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 31

Благоприятные дни для посадки цветов в мае 2023


Однолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Луковичные и клубневые цветы - 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 30, 31









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