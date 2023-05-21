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Праздники 21 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 21 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 21 мая 2023 года


День Тихоокеанского флота ВМФ России
Праздник учрежден Приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 апреля 1999 года и приурочен к основанию 21 мая 1731 года Охотской военной флотилии.

День военного переводчика России
В этот день в 1929 году был подписан приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик».

День инвентаризатора (День работника БТИ)
В этот день в 1927 году вышло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов».

День полярника России
Праздник приурочен к открытию первой дрейфующей полярной станции 21 мая 1937 года.

Какой церковный праздник 21 мая


Иван Долгий
День памяти одного из 12 апостолов, Иоанна Богослова - автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий. Народное название «Долгий» праздник получил за то, что все работы в этот день начинались с самой зари и продолжались до темноты. В этот день сеют пшеницу, женщины пекут пироги из пшеничной муки и угощают ими странствующих людей, бедствующих и нищих

Преподобного Арсения Великого
День памяти святого Арсения, который жил в 4-5 веках. Великий подвижник и безмолвник.

Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских
День памяти святых Пимена и Арсения. Пимен, игумен Киево-Печерского монастыря подвизался в Дальних пещерах, Арсений - в пещерах Киевского монастыря Успения Пресвятой Богородицы.









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