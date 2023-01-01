Праздники 22 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 22 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 22 мая 2023 года



Международный день биологического разнообразия

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году. 22 мая 1995 года - день принятия текста Конвенции о биологическом разнообразии.



День основания Третьяковской галереи

Датой основания галереи считается 22 мая 1856 года, когда купец Павел Третьяков купил две работы русских художников: «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова.





Какой церковный праздник 22 мая



Никола Вешний

Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая из Ликии в город Бар в 1087 году. «Вешним» праздник назвали в противовес Николе Зимнему, который отмечается 19 декабря. В этот день животных выгоняют на ночь на пастбище.



Пророка Исаии

День памяти святого Исаии, который пророчил пришествие Христа Спасителя.



Мученика Христофора Ликийского

День памяти святого Христофора, который распространял христианство среди язычников.



Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского

День памяти одного из 12 избранных учеников святого Иоанна и основатель Мгвимского монастыря.



Преподобного Иосифа Оптинского

День памяти святого Иосифа старца монастыря Оптина пустынь, иеромонаха.