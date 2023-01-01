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Праздники 23 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 23 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 23 мая 2023 года


Всемирный день черепахи
Отмечается с 2000 года по инициативе по инициативе Американского общества спасения черепах. Цель праздника – привлечь внимание общества к вопросам сохранения популяции этих животных.

Какой церковный праздник 23 мая


Симонов день (Симон Посев)
День памяти одного из 12 апостолов - Симона Зилота, Кананита. Святой Симон считается покровителем всяких трав и помощником в поисках клада, поэтому день подходит для сбора целебных трав, кореньев и поиска кладов. В этот день не принято работать на земле. Запрещено втыкать в почву любые острые предметы, сельскохозяйственные орудия, палки и колья. В этот день существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь.

Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого
День памяти святого Симона родом из города Юрьевца Поволжского, который обладал даром прозрения.

Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского
День памяти святителя Симона, епископа Владимира-на-Клязьме и Суздаля.









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