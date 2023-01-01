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Праздники 24 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 24 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 24 мая 2023 года


День славянской письменности и культуры
Отмечается в память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Впервые праздник отпраздновали в 1863 году, а официальный статус он получил благодаря Постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 30 января 1991 года.

День кадровика
Отмечается с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. В этот день в 1835 году вышло постановление правительства Российской империи, которое регламентировало взаимоотношения между работодателями и наемными сотрудниками.

Какой церковный праздник 24 мая


Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки и авторы перевода священно-богослужебных книг.

Мокей Мокрый
День памяти священномученика Мокия - пресвитера в городе Амфипии (Македония), который был казнен в Византии в 295 году. Народное название «Мокрый» день получил за то, что редко проходит без осадков. На Мокея Мокрого выполняют повседневную работу по дому, на земле в этот день работать не принято.

Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского
День памяти митрополита Астраханского, который погиб мученической смертью в 1672 году во время восстания горожан.

Преподобного Софрония Печерского, затворника
День памяти святого Софрония, который в 13 веке подвизался в Дальних (Феодосиевых) пещерах.

Святителя Никодима, архиепископа Сербского
День памяти игумена Хилендарского монастыря, архиепископа Сербского.









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