Праздники 24 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 24 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 24 мая 2023 года



День славянской письменности и культуры

Отмечается в память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Впервые праздник отпраздновали в 1863 году, а официальный статус он получил благодаря Постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 30 января 1991 года.



День кадровика

Отмечается с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. В этот день в 1835 году вышло постановление правительства Российской империи, которое регламентировало взаимоотношения между работодателями и наемными сотрудниками.





Какой церковный праздник 24 мая



Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки и авторы перевода священно-богослужебных книг.



Мокей Мокрый

День памяти священномученика Мокия - пресвитера в городе Амфипии (Македония), который был казнен в Византии в 295 году. Народное название «Мокрый» день получил за то, что редко проходит без осадков. На Мокея Мокрого выполняют повседневную работу по дому, на земле в этот день работать не принято.



Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского

День памяти митрополита Астраханского, который погиб мученической смертью в 1672 году во время восстания горожан.



Преподобного Софрония Печерского, затворника

День памяти святого Софрония, который в 13 веке подвизался в Дальних (Феодосиевых) пещерах.



Святителя Никодима, архиепископа Сербского

День памяти игумена Хилендарского монастыря, архиепископа Сербского.