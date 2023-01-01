Праздники 25 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 25 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 25 мая 2023 года



День филолога

Профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с изучением и передачей знаний о речи и письменности. Отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.



Международный день пропавших детей

Учрежден Международным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей в 2010 году. В этот день в 1979 году в США пропал по дороге в школу шестилетний мальчик Эвиан Пейтс.



Всемирный день щитовидной железы

Учрежден в 2008 году по инициативе Европейской тироидной ассоциации, занимающейся изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями.



День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

Служба пропаганды безопасности дорожного движения была образована 25 мая 1932 года.





Какой церковный праздник 25 мая



Вознесение Господне

Вознесение сына Божьего на небеса. Отмечается на 40-й день после Пасхи. Вознесение Господне празднуется десять дней. В этот день запрещается работать и заниматься делами по дому. Нельзя кидать мусор, плевать на улицу, полагается уважительно и с большим вниманием относиться к убогим. Легенда гласит, что в это время по миру в облике нищего гуляет Иисус Христос.



Епифанов день

День памяти святителя Епифания Кипрского, епископа, который обладал даром чудотворений. Народное название «Рябиновка» день получил в честь рябины. В этот день люди просят рябину уберечь дом от пожара, оградить себя или близких от беды, несчастья, дурного глаза. Еще один оберег дня – кувшинка, с помощью которой лечат от разных болезней и изгоняют нечистую силу.



Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца

День памяти святого Ермогена - первого Казанского митрополита и Патриарха Московского.



Святителя Германа, патриарха Константинопольского

День памяти Константинопольского Патриарха, который жил в 8 веке.



Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита

День памяти святого Дионисия, Архимандрита Троице-Сергиевой Лавры. Занимался исправлением Богослужебных книг.