Праздники 26 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 26 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 26 мая 2023 года



День российского предпринимательства

Праздник учрежден указом Президента РФ от 18 октября 2007 года.



День сварщика в России

Профессиональный праздник сварщиков отмечается в последнюю пятницу мая.



День снежного барса на Алтае

В 2022 году этому празднику исполнится 12 лет. Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, охота на него полностью запрещена.





Какой церковный праздник 26 мая



Лукерья Комарница

День памяти мученицы Гликерии и темничного стража, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Антонине. Народное название «Комарница» появилось в связи с множеством примет этого дня, которые связаны с комарами (много комаров – к хорошей погоде). В этот день сажают первую гречку («маевку»). Она редко приносит хороший урожай, но необходима пчелам и птицам.



Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца

Перенесении мощей святого Макария из Канева в Переяславль в 1688 году.



Мученика Александра Римского

День памяти святого Александра, который пострадал за христианскую веру в годы правления императора Максимиана.