Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Праздники 26 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 26 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 26 мая 2023 года


День российского предпринимательства
Праздник учрежден указом Президента РФ от 18 октября 2007 года.

День сварщика в России
Профессиональный праздник сварщиков отмечается в последнюю пятницу мая.

День снежного барса на Алтае
В 2022 году этому празднику исполнится 12 лет. Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, охота на него полностью запрещена.

Какой церковный праздник 26 мая


Лукерья Комарница
День памяти мученицы Гликерии и темничного стража, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Антонине. Народное название «Комарница» появилось в связи с множеством примет этого дня, которые связаны с комарами (много комаров – к хорошей погоде). В этот день сажают первую гречку («маевку»). Она редко приносит хороший урожай, но необходима пчелам и птицам.

Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Перенесении мощей святого Макария из Канева в Переяславль в 1688 году.

Мученика Александра Римского
День памяти святого Александра, который пострадал за христианскую веру в годы правления императора Максимиана.









  • Праздники 22 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 19 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 17 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 7 мая 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Какой праздник 5 апреля 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 17 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023, результаты и турнирная таблица Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 25 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 27 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание этапов Формула-1 2023, календарь чемпионата - Гран-при Монако

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций ЧМ-2023 по хоккею на каналах ТВ

    Расписание трансляций на ТВ матчей чемпионата мира по хоккею 2023

    Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии ведут федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Страна и Матч Игра.









    Время начала Динамо - Локомотив 28 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Краснодар - ЦСКА 27 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Турецкий сериал Истерзанная на Домашнем 27 мая: сколько сезонов и серий
    Разговоры о важном в 2023 году - темы классных часов
    Самые смешные анекдоты дня - 26 мая 2023 года
    Праздники 26 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 25 мая 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 25 мая 2023
    Самые смешные анекдоты дня - 25 мая 2023 года
    Праздники 25 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru