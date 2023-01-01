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Праздники 27 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 27 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 27 мая 2023 года


Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)
Учрежден Указом Президента России от 27 мая 1995 года и приурочен к 200-летнему юбилею основания Императорской публичной библиотеки.

День города Санкт-Петербург
27 мая 2023 года культурной столице России исполнится 320 лет. 16 мая (по старому стилю) 1703-го на Заячьем острове начали строительство будущей Петропавловской крепости.

Какой церковный праздник 27 мая


Сидор Бокогрей
День памяти мученика Исидора Хиосского, который был принят на службу в войсках Римской империи и казнен за веру в период правления императора Декия. Народное название «Бокогрей» праздник получил потому, что с этого дня переставали дуть северные холодные ветра. В этот день высаживают рассаду огурцов в открытый грунт.

Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца
День памяти святого Исидора, который принял православие в Ростове и обладал даром предсказания.

Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
День памяти Новгородского епископа, который обладал даром чудотворения.









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