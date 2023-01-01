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Праздники 28 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 28 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 28 мая 2023 года


День пограничника
Праздник учрежден Указом Президента России от 23 мая 1994 года. В этот день в 1918 году была создана Пограничная охрана.

День химика
Профессиональный праздник сотрудников химической отрасли учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается в последнее воскресенье мая.

День SEO-оптимизатора
Профессиональный праздник людей, который улучшают позиции сайтов в поисковых системах.

День брюнеток
Неофициальный праздник всех темноволосых женщин. История возникновения праздника покрыта тайной.

Какой церковный праздник 28 мая


Пахом Теплый (Пахом Бокогрей)
День памяти одного из основателей монашеского общежития в Египте - Преподобного Пахомия Великого. Народные названия «Теплый» и «Бокогрей» день получил за то, что с этого числа начинаются по-летнему теплые дни. В этот день сажают пшеницу, но другие культуры сажать не рекомендуется, потому что они пропадут.

Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца
День памяти Ростовского и Суздальского епископа Исаии. Почитание как чудотворца установлено в 1474 году.

Преподобных Евфросина и ученика его Серапиона, Псковских
День памяти святого Евфросина. Годы жизни: 1386-1481. Создатель Спасо-Елеазаровского монастыря. Почтение памяти его ученика Серапиона.

Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
День памяти сына царя Иоанна Грозного Димитрия (1582-1591).









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