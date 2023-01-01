Праздники 28 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 28 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 28 мая 2023 года



День пограничника

Праздник учрежден Указом Президента России от 23 мая 1994 года. В этот день в 1918 году была создана Пограничная охрана.



День химика

Профессиональный праздник сотрудников химической отрасли учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается в последнее воскресенье мая.



День SEO-оптимизатора

Профессиональный праздник людей, который улучшают позиции сайтов в поисковых системах.



День брюнеток

Неофициальный праздник всех темноволосых женщин. История возникновения праздника покрыта тайной.





Какой церковный праздник 28 мая



Пахом Теплый (Пахом Бокогрей)

День памяти одного из основателей монашеского общежития в Египте - Преподобного Пахомия Великого. Народные названия «Теплый» и «Бокогрей» день получил за то, что с этого числа начинаются по-летнему теплые дни. В этот день сажают пшеницу, но другие культуры сажать не рекомендуется, потому что они пропадут.



Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца

День памяти Ростовского и Суздальского епископа Исаии. Почитание как чудотворца установлено в 1474 году.



Преподобных Евфросина и ученика его Серапиона, Псковских

День памяти святого Евфросина. Годы жизни: 1386-1481. Создатель Спасо-Елеазаровского монастыря. Почтение памяти его ученика Серапиона.



Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

День памяти сына царя Иоанна Грозного Димитрия (1582-1591).