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Время начала Краснодар - ЦСКА 27 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Краснодар» примет 27 мая 2023 года на своем стадионе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 28 матчей «Краснодар» набрал 46 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 54 очка (2 место).

Время начала матча «Краснодар» - ЦСКА

19:00 МСК. 27 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Главный судья: Кирилл Левников.

Ассистенты: Роман Усачев, Андрей Веретешкин.

ВАР: Сергей Иванов.

Где смотреть прямую трансляцию матча

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».









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