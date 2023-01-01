Время начала Краснодар - ЦСКА 27 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет 27 мая 2023 года на своем стадионе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 28 матчей «Краснодар» набрал 46 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 54 очка (2 место).
Время начала матча «Краснодар» - ЦСКА
19:00 МСК. 27 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар».
Главный судья: Кирилл Левников.
Ассистенты: Роман Усачев, Андрей Веретешкин.
ВАР: Сергей Иванов.
Где смотреть прямую трансляцию матча
Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».