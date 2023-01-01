Время начала Динамо - Локомотив 28 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Динамо» примет 28 мая 2023 года на своем поле «Локомотив» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 28 матчей «Динамо» набрало 45 очков и занимает 7 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 39 очков (9 место).



Время начала матча «Динамо» - «Локомотив»



16:30 МСК. 28 мая. Москва. «ВТБ Арена».



Главный судья: Роман Сафьян.



Ассистенты: Илья Елеференко, Антон Кобзев.



ВАР: Владимир Москалев.



Где смотреть прямую трансляцию матча



Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».