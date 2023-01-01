Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Время начала Динамо - Локомотив 28 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Динамо» примет 28 мая 2023 года на своем поле «Локомотив» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 28 матчей «Динамо» набрало 45 очков и занимает 7 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 39 очков (9 место).

Время начала матча «Динамо» - «Локомотив»

16:30 МСК. 28 мая. Москва. «ВТБ Арена».

Главный судья: Роман Сафьян.

Ассистенты: Илья Елеференко, Антон Кобзев.

ВАР: Владимир Москалев.

Где смотреть прямую трансляцию матча

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».









  • Время начала Спартак - ЦСКА 21 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РП ...
  • Время начала ЦСКА - Оренбург 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию мат ...
  • Время начала Химки - Динамо 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
  • Локомотив - Химки 30 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансля ...
  • Динамо - Факел 28 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию ...
  • Динамо - ЦСКА 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
  • Локомотив - Спартак 12 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую транс ...
    •




    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023, результаты и турнирная таблица Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 28 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей чемпионата Англии АПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023 на 28 мая, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций ЧМ-2023 по хоккею на каналах ТВ

    Расписание трансляций на ТВ матчей чемпионата мира по хоккею 2023

    Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии ведут федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Страна и Матч Игра.









    Праздники 29 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Очень смешно. Самые смешные анекдоты дня - 29 мая 2023 года
    Время начала Динамо - Локомотив 28 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Карта Курской области с городами, граница Курской области и Украины
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Карта Белгородской области с городами, граница с Украиной
    Где находится Белгород на карте России, расстояние до границы с Украиной
    Когда сажать в мае 2023 по лунному календарю
    Карта Брянской области с городами, граница Брянской области и Украины
    Самые смешные анекдоты дня - 28 мая 2023 года


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru