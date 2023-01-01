Праздники 29 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 29 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 29 мая 2023 года



День ветеранов таможенной службы

Праздник приурочен ко дню рождения советской таможенной службы 29 мая 1918 года.



День военного автомобилиста

Профессиональный праздник учрежден в феврале 2000 года и приурочен к созданию 29 мая 1910 года первой в России учебной автомобильной роты.



Международный день миротворцев ООН

Отмечается с 2003 года ежегодно 29 мая. В этот день в 1948 году была учреждена первая миротворческая миссия ООН.





Какой церковный праздник 29 мая



Федор Житник

День памяти преподобного Феодора Освященного, игумена. Народное название «Житник» день получил за то, что считался последним благоприятным сроком для посева хлебных злаков - ячменя, пшеницы, ржи, овса. Хозяйки в этот день готовят на обед кашу из манной, гречневой или пшенной крупы.



Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца

Память о перенесении мощей святого Ефрема в 1545 году. Празднование было установлено на Московском Соборе 1549 года.