Праздники 30 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 30 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 30 мая 2023 года



Международный день феминизма

Дата приурочена ко дню казни Жанны д'Арк. В этот день, согласно историческим источникам, Жанну Д'Арк казнили через сожжение.



Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения.



День окрошки

Окрошка - одно из главных летних блюд традиционной русской кухни.





Какой церковный праздник 30 мая



Евдокия Свистунья

День памяти святой Евфросинии (в инокинях Евдокии) Московской, великой княгини Московской. Народное название «Свистунья» день получил из-за ветров, которые свистят в этот период. В этот день следят за погодой. По ней предсказывают, каким будет летний сезон.



Апостола от 70-ти Андроника и святой Иунии (Юнии)

День памяти родственников апостола Павла: святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Юнии. Проповедовали Евангелие язычникам. Андроник был рукоположен в епископа Паннонии. Мученически пострадали за христианскую веру.