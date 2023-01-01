Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Праздники 30 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 30 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 30 мая 2023 года


Международный день феминизма
Дата приурочена ко дню казни Жанны д'Арк. В этот день, согласно историческим источникам, Жанну Д'Арк казнили через сожжение.

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения.

День окрошки
Окрошка - одно из главных летних блюд традиционной русской кухни.

Какой церковный праздник 30 мая


Евдокия Свистунья
День памяти святой Евфросинии (в инокинях Евдокии) Московской, великой княгини Московской. Народное название «Свистунья» день получил из-за ветров, которые свистят в этот период. В этот день следят за погодой. По ней предсказывают, каким будет летний сезон.

Апостола от 70-ти Андроника и святой Иунии (Юнии)
День памяти родственников апостола Павла: святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Юнии. Проповедовали Евангелие язычникам. Андроник был рукоположен в епископа Паннонии. Мученически пострадали за христианскую веру.









  • Праздники 29 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 27 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 26 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 17 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Какой праздник 5 апреля 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Праздники 1 апреля 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Расписание этапов Формула-1 2023, календарь чемпионата - Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат Англии по футболу АПЛ 2022/2023, итоговая турнирная таблица, результаты матчей

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 30 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Где находится Киев на карте Украины
    Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
    Где находится Харьковская область на карте Украины, граница с Россией
    Кто победил во втором туре выборов президента Турции в 2023 году
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий
    Самые смешные анекдоты дня - 30 мая 2023 года
    Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 3 июня - чемпионата России по футболу 2022/2023
    Праздники 30 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Праздники 29 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Очень смешно. Самые смешные анекдоты дня - 29 мая 2023 года


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru