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Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 3 июня 2023, где смотреть матчи в прямом эфире



Матчи 30-го тура чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут 3 июня. По традиции все встречи заключительного тура чемпионата пройдут в одно и тоже время. Прямые репортажи со всех матчей в режиме переклички будет вести телеканал Матч ТВ.

Расписание трансляций матчей 30-го тура чемпионата России по футболу

3 июня 2023, суббота

17:00 Зенит - Факел (Матч Страна)
17:00 Крылья Советов - Спартак (Матч Футбол 1)
17:00 ЦСКА - Ростов (Матч Премьер)
17:00 Локомотив - Торпедо (Матч Игра)
17:00 Ахмат - Краснодар (Матч Боец)
17:00 Оренбург - Динамо (Матч Арена)
17:00 Пари НН - Химки (Матч Футбол 2)
17:00 Урал - Сочи (Матч Футбол 3)

Время начала матчей РПЛ - московское.









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