Матчи 30-го тура чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут 3 июня. По традиции все встречи заключительного тура чемпионата пройдут в одно и тоже время. Прямые репортажи со всех матчей в режиме переклички будет вести телеканал Матч ТВ.



Расписание трансляций матчей 30-го тура чемпионата России по футболу



3 июня 2023, суббота



17:00 Зенит - Факел (Матч Страна)

17:00 Крылья Советов - Спартак (Матч Футбол 1)

17:00 ЦСКА - Ростов (Матч Премьер)

17:00 Локомотив - Торпедо (Матч Игра)

17:00 Ахмат - Краснодар (Матч Боец)

17:00 Оренбург - Динамо (Матч Арена)

17:00 Пари НН - Химки (Матч Футбол 2)

17:00 Урал - Сочи (Матч Футбол 3)



Время начала матчей РПЛ - московское.