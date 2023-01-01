Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 3 июня - чемпионата России по футболу 2022/2023

Матчи 30-го тура чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут 3 июня. По традиции все встречи заключительного тура чемпионата пройдут в одно и тоже время. Прямые репортажи со всех матчей в режиме переклички будут вести телеканалы Матч ТВ и Матч Премьер.



Расписание трансляций матчей 30-го тура чемпионата России по футболу



3 июня 2023, суббота



17:00 Зенит - Факел (Матч Страна)

17:00 Крылья Советов - Спартак

17:00 ЦСКА - Ростов

17:00 Локомотив - Торпедо

17:00 Ахмат - Краснодар

17:00 Оренбург - Динамо

17:00 Пари НН - Химки

17:00 Урал - Сочи



Время начала матчей РПЛ - московское.