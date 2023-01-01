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Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 3 июня - чемпионата России по футболу 2022/2023



Матчи 30-го тура чемпионата России по футболу 2022/2023, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут 3 июня. По традиции все встречи заключительного тура чемпионата пройдут в одно и тоже время. Прямые репортажи со всех матчей в режиме переклички будут вести телеканалы Матч ТВ и Матч Премьер.

Расписание трансляций матчей 30-го тура чемпионата России по футболу

3 июня 2023, суббота

17:00 Зенит - Факел (Матч Страна)
17:00 Крылья Советов - Спартак
17:00 ЦСКА - Ростов
17:00 Локомотив - Торпедо
17:00 Ахмат - Краснодар
17:00 Оренбург - Динамо
17:00 Пари НН - Химки
17:00 Урал - Сочи

Время начала матчей РПЛ - московское.









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