Матчи 5-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 18 по 20 августа. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».





Расписание трансляций матчей 5-го тура РПЛ



18 августа 2023, пятница



19:30 Рубин - Крылья Советов (Матч Премьер)



19 августа 2023, суббота



15:00 Динамо - ЦСКА (Матч Премьер)

17:30 Балтика - Урал (Матч Премьер)

19:30 Краснодар - Локомотив (Матч ТВ)

20:00 Сочи - Ростов (Матч Премьер)



20 августа 2023, воскресенье



17:30 Факел - Пари НН (Матч Премьер)

19:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ)

20:00 Ахмат - Оренбург (Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.