Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание трансляций 5-го тура РПЛ 19 августа 2023, где смотреть матчи в прямом эфире



Матчи 5-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 18 по 20 августа. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание трансляций матчей 5-го тура РПЛ


18 августа 2023, пятница

19:30 Рубин - Крылья Советов (Матч Премьер)

19 августа 2023, суббота

15:00 Динамо - ЦСКА (Матч Премьер)
17:30 Балтика - Урал (Матч Премьер)
19:30 Краснодар - Локомотив (Матч ТВ)
20:00 Сочи - Ростов (Матч Премьер)

20 августа 2023, воскресенье

17:30 Факел - Пари НН (Матч Премьер)
19:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ)
20:00 Ахмат - Оренбург (Матч Премьер)

Время начала матчей РПЛ - московское.









  • Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ сегодня, результа ...
  • Расписание матчей 5-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица
  • Турнирная таблица РПЛ после 17 тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» - второй, ...
  • Футбол сегодня на ТВ в прямом эфире
  • Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 1 апреля 2023. Расписание тран ...
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
  • Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций ...
    •




    Спортсмены, которые были прикованы к постели

    Противопролежневые системы и матрасы

    Многие известные спортсмены во время тренировок и соревнований получили тяжелые травмы и оказались прикованы к постели.

    Хоккейная «Лада» из Тольятти возвращается: путь к звёздам или к разочарованию?

    Лада Тольятти

    В Континентальной хоккейной лиге каждый сезон обновления: в этом году в КХЛ болельщики снова увидят «Ладу» из Тольятти.

    Расписание матчей 5-го тура РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание КХЛ 2023/2024 на 1 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2023/2024 на 11 октября

    НХЛ 2023 2024

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Какой праздник 20 августа 2023, какой церковный праздник в России
    Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько серий, время начала на НТВ
    Расписание трансляций 5-го тура РПЛ 19 августа 2023, где смотреть матчи в прямом эфире
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 19 августа 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 19 августа 2023
    Время начала Спартак - Зенит 20 августа 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Время начала Краснодар - Локомотив 19 августа 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Погода в Сочи на выходные 19 и 20 августа 2023 года
    Какой праздник сегодня 19 августа 2023 года - Яблочный Спас, Преображение Господне
    Погода в Москве на выходные 19 и 20 августа 2023 года


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru