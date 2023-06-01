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Расписание трансляций матчей РПЛ на 2 сентября 2023, где смотреть матчи в прямом эфире



Матчи 7-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 2 по 3 сентября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание трансляций матчей 7-го тура РПЛ

 

2 сентября 2023, суббота

 

13:00 Урал - Ахмат (Матч Премьер)

15:15 Пари НН - Рубин (Матч Премьер)

17:30 Крылья Советов - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)

20:00 Краснодар - Спартак (Матч Премьер)

 

3 сентября 2023, воскресенье

 

13:00 Оренбург - Сочи (Матч Премьер)

15:15 Локомотив - Балтика (Матч Премьер)

17:30 ЦСКА - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

20:00 Ростов - Динамо (Матч Премьер)


Время начала матчей РПЛ - московское.









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