Матчи 7-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 2 по 3 сентября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».





Расписание трансляций матчей 7-го тура РПЛ

2 сентября 2023, суббота

13:00 Урал - Ахмат (Матч Премьер)

15:15 Пари НН - Рубин (Матч Премьер)

17:30 Крылья Советов - Факел (Матч ТВ, Матч Премьер)

20:00 Краснодар - Спартак (Матч Премьер)

3 сентября 2023, воскресенье

13:00 Оренбург - Сочи (Матч Премьер)

15:15 Локомотив - Балтика (Матч Премьер)

17:30 ЦСКА - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

20:00 Ростов - Динамо (Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.