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Праздники 31 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 31 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 31 мая 2023 года


Всемирный день без табака
Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году. Главный посыл - воздержаться от сигарет на некоторое время.

День российской адвокатуры
Учрежден Всероссийским съездом адвокатов в 2005 году. В этот день в 2002 году был принят закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Всемирный день блондинок
В России праздник впервые отметили в 2006 году и организовали ежегодную премию «Бриллиантовая шпилька» для блондинок.

- День рождения велосипедного спорта
В этот день в 1868 году в пригороде Парижа провели первую гонку на двухколесных велосипедах.

Какой церковный праздник 31 мая


Федот Овсяник (Семь дев)
День памяти святого Феодота и семи святых женщин, которые приняли мученическую смерть за веру в период гонения христиан императором Диоклитианом. В этот день наблюдают за дубом и определяют, каким будет хлебород (Если же дерево в это время уже развернуло листочки – будет хороший урожай овса). Молодые пары приходят к дубу и трижды, держась за руки, обходят его кругом. Считается, что после такого обряда их союз будет таким же вечным и несокрушимым, как это дерево.

Память святых отцов семи Вселенских Соборов
День памяти святых отцев 7 Вселенских Соборов, которые устраивались для борьбы с ересями. На последнем собрании, в 787 году, было утверждено почитание святых икон.

Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины
День памяти 5 мучеников, пострадавших при императоре Декии в III веке.









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