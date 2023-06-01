В России и мире 1 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 1 июня 2023 года



Международный день защиты детей

Учрежден решением сессии Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года в Париже. А зародилась идея праздника 1 июня 1925 года, когда генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Фестиваля лодок-драконов.



День Северного флота ВМФ России

Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году и приурочен к созданию Северного флота 1 июня 1933 года.



Всемирный день родителей

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.



День военно-транспортной авиации ВКС РФ

В этот день в 1931 году был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа.



День создания правительственной связи СССР

В этот день в 1931 году в СССР была запущена в эксплуатацию сеть междугородной высокочастотной связи, которой предстояло обслуживать правительственные структуры страны.





Какой церковный праздник 1 июня



Семик (Зеленые святки, Семуха)

Народный праздник отмечается за 3 дня до Троицы, в седьмой четверг после Пасхи. Традиции праздника - обряд кумления (подросших девочек принимают в компании девушек), поминовение «заложных» покойников (тех, кто умер не своей смертью, закончил земной путь внезапно или от руки убийцы), обряды вокруг березы на плодородие и хороший урожай.



Иван Долгий

День памяти князя Андрея Угличского - Иоанна (в монашестве Игнатия), Пребывал в темнице 32 года, куда был без вины заключен великим московским князем Иоанном III Васильевичем. В этот день было принято произносить заговоры, которые должны были защитить поля от непогоды, от вредителей, от дурного глаза. Если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим.



Благоверного великого князя Димитрия Донского

День памяти святого Дмитрия Донского, который свое прозвище князь получил за победу на Куликовом поле. между реками Доном и Непрядвой.