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Праздники 2 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 2 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 2 июня 2023 года


День спутникового мониторинга и навигации
Учрежден в 2011 году на форуме Gurtam - сообществе разработчиков, производителей оборудования спутникового контроля в РФ. 2 июня считается днем рождения космодрома Байконур, с которого был запущен первый искусственный спутник Земли.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Учрежден в 2011 году участниками российской интернет-группы по здоровому образу жизни в противовес американскому Национальному дню вседозволенности в еде – Дню обжорства.

Какой церковный праздник 2 июня


Тимофей Грядочник
День памяти благоверного князя Довмонта (во Святом Крещении Тимофея) Псковского. Народное название «Грядочник» праздник получил потому, что он отмечается в фазу активных огородных работ.

Мучеников Фалалея, Александра и Астерия
Приурочен мученикам Фалалею (врачу) и двум палачам, которые погибли за веру по приказу правителя г. Эгеи во времена царствования Нумериана.

Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца
Память об обретении мощей митрополита Алексия. Событие произошло в 1431 году, во время возведения нового храма на месте разрушившегося Чудова монастыря в Кремле.

Благоверного князя Довмонта (во Святом Крещении Тимофея) Псковского
День памяти святого князя Довмонта (Доманта) - славного защитника Русской земли. Имя при крещении - Тимофей. 33 года управлял г. Псковом.









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