Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Праздники 3 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 3 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 3 июня 2023 года


День рождения парашюта
В этот день в 1785 году французский воздухоплаватель Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют. Свое изобретение он испробовал на собаке. Он скинул ее на парашюте с высоты 300 м. Животное успешно приземлилось.

Всемирный день велосипеда
Учрежден Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018 года. Соавторами документа стали 56 государств, а инициатором – социолог Лешек Сибильский.

Праздники 4 июня

Какой церковный праздник 3 июня


Троицкая родительская суббота
В церковном православном календаре – это Вселенская родительская суббота. После посещения храма принято ходить на кладбище к умершим родственникам. В этот день сеют ячмень и коноплю. С началом Троицкой субботы три дня нельзя мести в доме, а на четвертый это нужно сделать обязательно.

Оленин день
День памяти равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены. Царица Елена нашла Животворящий Крест Господень (на котором был распят Иисус Христос) и возле места обретения построила храмы и церкви. В этот праздник девушки молятся святой Елене, чтобы она позаботилась об их судьбе. В Оленин день люди сеют яровые злаковые культуры, ячмень и гречку, сажают огурцы.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери
Празднество установлено в память о спасении московских земель от нашествия татар во главе с ханом Махмет-Гиреем.









  • Праздники 4 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 20 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 17 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 1 апреля 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 26 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 15 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 4 июня

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    «Севилья» - победитель Лиги Европы по футболу 2022/2023

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.

    Открытый чемпионат Франции по теннису - Ролан Гаррос 2023

    Ролан Гаррос 2023

    122-й открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня 2023 года в Париже на кортах теннисного центра Roland Garros.









    Где находится Бердянск на карте Запорожской области
    Самые смешные анекдоты дня - 3 июня 2023 года
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 2 июня 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 2 июня 2023
    Где находится Венгрия на карте Европы, граница Венгрии и Украины
    Праздники 4 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Карта Смоленской области с городами, где находится Смоленск на карте России
    Праздники 3 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Какого числа Троица в 2023 году
    Где находится Курск на карте России, расстояние до границы с Украиной


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru