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Праздники 4 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 4 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 4 июня 2023 года


Международный день невинных детей - жертв агрессии
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в августе 1982 года и посвящен жертвам актов агрессии Израиля против Ливана в 1982 году.

День крановщика (День машиниста грузоподъемного крана)
Праздник отмечается с 2014 года. В этот день в 2014 году Минюст зарегистрировал приказ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана».

День рождения журнала «Крокодил»
В этот день в 1922 году вышло первое еженедельное иллюстрированное сатирическое приложение к газете «Рабочий».

Какой церковный праздник 4 июня


Троица
Троица отмечается через 50 дней после Пасхи. В 2022 году праздник приходится на 4 июня. Троица - тройственность Бога: Отец, Сын и Святой Дух. В этот день принято освящать воду. Разрешается употреблять в пищу любые блюда и продукты.

Василиск
День памяти святого Василиска. Пострадал в 308 году в период правления императора Максимиана Галерия. В этот день не принято работать на земле, иначе вырастет лишь бурьян, полынь да васильки. Поэтому его посвящают хлопотам по дому.









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