Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2023 года



Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.

Благоприятные дни для посадки семян в июне 2023

Огурцы - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Перец, баклажаны - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Капуста - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Чеснок - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30

Корнеплоды - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Томаты - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Лук - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Зелень разная - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2023

Плодовые деревья - 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Виноград - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Крыжовник, смородина - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Малина, ежевика - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Клубника, земляника - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30

Благоприятные дни для посадки цветов в июне 2023

Однолетние цветы - 1, 2, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Луковичные и клубневые цветы - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30









  • Лунный календарь стрижек на январь 2023 года
  • Какой по гороскопу 2023 год, год какого животного по восточному календарю
  • Какого числа полнолуние в феврале 2023
  • 7 октября - лунный день
  • Снукер - календарь 2022, расписание сезона
  • Сколько дней в 2023 году. Количество дней зимы и весны
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
    •




    Чемпионат России по футболу РПЛ 2022/2023: турнирная таблица, расписание, результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершился 3 июня 2023 года.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата - Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Расписание матчей плей-офф НХЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 4 июня

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    «Севилья» - победитель Лиги Европы по футболу 2022/2023

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.









    Где находится Белгород на карте России, расстояние до границы с Украиной
    Карта Белгородской области с городами, граница с Украиной
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2023 года
    Где находится Авдеевка на карте Донецкой области, ДНР
    Где находится Марьинка на карте Донецкой области
    Где находится Соболевка на карте Белгородской области, расстояние до границы с Украиной
    Место крушение поездов 2 июня на карте Индии, количество жертв
    Самые смешные анекдоты дня - 4 июня 2023 года
    Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 3 июня 2023, где смотреть матчи в прямом эфире
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 3 июня 2023


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru