Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.



Благоприятные дни для посадки семян в июне 2023



Огурцы - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30



Перец, баклажаны - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30



Капуста - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30



Чеснок - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30



Корнеплоды - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30



Томаты - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30



Лук - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30



Зелень разная - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30



Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2023



Плодовые деревья - 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30



Виноград - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30



Крыжовник, смородина - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30



Малина, ежевика - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30



Клубника, земляника - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30



Благоприятные дни для посадки цветов в июне 2023



Однолетние цветы - 1, 2, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



Луковичные и клубневые цветы - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30