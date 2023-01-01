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Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2023



Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.

Благоприятные дни для посадки семян в июне 2023

Огурцы - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Перец, баклажаны - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Капуста - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Чеснок - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30

Корнеплоды - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Томаты - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Лук - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Зелень разная - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2023

Плодовые деревья - 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Виноград - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Крыжовник, смородина - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Малина, ежевика - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Клубника, земляника - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30

Благоприятные дни для посадки цветов в июне 2023

Однолетние цветы - 1, 2, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Луковичные и клубневые цветы - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30









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