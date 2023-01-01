Всегда отличный урожай! Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2023 года

Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.
Благоприятные дни для посадки семян в июне 2023
Огурцы - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Перец, баклажаны - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30
Капуста - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30
Чеснок - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30
Корнеплоды - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30
Томаты - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30
Лук - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30
Зелень разная - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30
Благоприятные дни для посадки саженцев в июне 2023
Плодовые деревья - 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Виноград - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Крыжовник, смородина - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Малина, ежевика - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Клубника, земляника - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30
Благоприятные дни для посадки цветов в июне 2023
Однолетние цветы - 1, 2, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Луковичные и клубневые цветы - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30