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Праздники 5 июня 2023, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 5 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 5 июня 2023 года


Всемирный день охраны окружающей среды
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен к дню начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году.

День эколога
Учрежден Указом Президента России в 2007 году и приурочен к Всемирному дню окружающей среды.

День мелиоратора
Учрежден Указом Президента России в 2000 году. Атрибутом праздника является сноп пшеницы, который размещают в помещениях.

День образования российской полиции
Государственная служба по охране общественного порядка была организована в Российской империи в 1715 году.

Какой церковный праздник 5 июня


Духов день (День Святого Духа)
Праздник в память сошествия на апостолов Святого Духа в 50-й день после Пасхи. В Духов день батюшки освящают колодцы, люди выставляют на подворье стол с хлебом-солью. Девушки бросают в воду венки и гадают на счастье и удачу. В этот день нельзя говорить «за водой», нужно произносить «по воду». Запрещается что-то втыкать в землю или вырывать из нее.

Левон Огуречник (Левон Конопляник)
День обретения мощей Ростовского и Суздальского епископа Леонтия в 1164 году. Народное название «Огуречник» и «Конопляник» день получил потому, что считается наиболее подходящим для посадки этих культур. Левон Огуречник – крайний срок для посадки овощных культур, конопли. Считается, что любой посев после 5 июня не принесет урожая.









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