В России и мире 6 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 6 июня 2023 года



День русского языка

Учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.



Пушкинский день

Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда был открыт первый памятник поэту в Москве на площади, которая сейчас носит название Пушкинской.





Какой церковный праздник 6 июня



Троицкая седмица - 2 день праздника

Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.



Свобориное дерево (шиповник)

Народный праздник Свобориное дерево посвящен такому целебному растению как шиповник. В этот день умываются водой с лепестками шиповника, чтобы сохранить красоту, срывают ветки шиповника с распустившимися цветками и приносят их в дом. Народные целители используют шиповник для лечения ран, простуды и очищения крови.



Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе

День памяти святого Симеона, который последние годы жизни провел на Дивной Горе и основал монастырь. Обладал даром исцеления слепых, воскрешения мертвых, изгнания бесов.



Блаженной Ксении Петербургской

День памяти святой Ксении. Рано и внезапно потеряла мужа, после чего превратилась в угодницу Божию. Обладала даром прозорливости.