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Праздники 6 июня 2023, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 6 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 6 июня 2023 года


День русского языка
Учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Пушкинский день
Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда был открыт первый памятник поэту в Москве на площади, которая сейчас носит название Пушкинской.

Какой церковный праздник 6 июня


Троицкая седмица - 2 день праздника
Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.

Свобориное дерево (шиповник)
Народный праздник Свобориное дерево посвящен такому целебному растению как шиповник. В этот день умываются водой с лепестками шиповника, чтобы сохранить красоту, срывают ветки шиповника с распустившимися цветками и приносят их в дом. Народные целители используют шиповник для лечения ран, простуды и очищения крови.

Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе
День памяти святого Симеона, который последние годы жизни провел на Дивной Горе и основал монастырь. Обладал даром исцеления слепых, воскрешения мертвых, изгнания бесов.

Блаженной Ксении Петербургской
День памяти святой Ксении. Рано и внезапно потеряла мужа, после чего превратилась в угодницу Божию. Обладала даром прозорливости.









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