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Турецкий сериал Зимородок (2 сезон) на русском: сколько серий, где смотреть онлайн



Турецкий сериал Зимородок, 2 сезон

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

2 сезон сериала «Зимородок»


Съемки второго сезона популярного турецкого сериала начались в конце августа и проходят в Стамбуле и Антепе. Премьера продолжения мелодрамы состоялась на турецком телеканале Star TV 15 сентября 2023 года. В России премьера прошла 17 сентября на Okko, START и «Иви». Новые серии будут выходить в онлайн-кинотеатрах еженедельно по воскресеньям.

2 серия (38-я) сериала «Зимородок»

22.09 - Star TV (в оригинале)
24.09 - Okko, START, Иви (на русском)

Интересный факт: в оригинальном названии сериала (Yali Çapkini) используется игра слов - Yalıçapkını переводится с турецкого как птица «зимородок», а Yalı çapkın можно перевести как «плейбой с побережья».

 

Сколько сезонов и серий в сериале


Премьера первого сезона сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия вышла 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий.

1-й сезон: 36 серий.

В России первый сезон сериала «Зимородок» (Zimorodok) зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

C 26 июня телеканал НТВ показывал новый турецкий сериал по будням в предпрайме с 16:45 до 19:00.

Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир

Сериал «Зимородок» бесплатно на НТВ


21.08 16:45 103-я - 105-я серии
22.08 16:45 106-я - 108-я серии
23.08 16:45 108-я - 110-я серии
24.08 16:45 111-я - 113-я серии
25.08 16:45 113-я - 115-я серии
26.08 16:20 116-я - 118-я серии
27.08 Показ первого сезона завершен.

Турецкий сериал «Яркое пламя»: во сколько начало на «Домашнем»

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Интересный факт: во многих странах сериал вышел под названием Golden Boy («Золотой мальчик»), а для показа в Киргизии его переименовали в «Силу любви».









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