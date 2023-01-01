Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турецкий сериал Зимородок (2 сезон): сколько серий, смотреть онлайн



Турецкий сериал Зимородок, 2 сезон

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

2 сезон сериала «Зимородок»


Съемки второго сезона популярного турецкого сериала начались в конце августа и проходят в Стамбуле и Антепе. Премьера продолжения мелодрамы состоялась на турецком телеканале Star TV 15 сентября 2023 года. В России премьера прошла 17 сентября на Okko, START и «Иви». Новые серии будут выходить в онлайн-кинотеатрах еженедельно по воскресеньям.

Где смотреть онлайн 2 сезон сериала «Зимородок»


5 серия (41-я в оригинале или 123-я в России)

13.10 - Star TV (в оригинале)
15.10 - Okko, START, Иви (на русском)

Интересный факт: в оригинальном названии сериала (Yali Çapkini) используется игра слов - Yalıçapkını переводится с турецкого как птица «зимородок», а Yalı çapkın можно перевести как «плейбой с побережья» В главных горях снялись Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир.

Сколько сезонов и серий в сериале


Премьера первого сезона сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия вышла 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий. Во втором сезоне будет 40 эпизодов - финальная серия выйдет 16 июня 2024 года.

1-й сезон - 36 серий (118 в России).
2-й сезон - 40 серий.

В России первый сезон сериала «Зимородок» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko и START. Хронометраж серий первого сезона на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

C 26 июня по 26 августа телеканал НТВ показывал все серии первого сезона турецкого сериала по будням с 16:45 до 19:00.

Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир

Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир. Фото из соцсетей.

Интересные факты об актерах сериала


Мерт Рамазан Демир (Ферит) в реальной жизни застенчив, в отличие от своего экранного героя - ветреного мажора.

Афра Сарачоглу (Сайран) рано повзрослела, но старается проводить много времени со своей матерью.

Бериль Позам (Суна) предпочитает работу в театре и собирается учиться на социолога.

Эмре Алтуг (Орхан) начал в раннем возрасте заниматься музыкой, а в 1998 году выпустил сольный альбом.

Где смотреть второй сезон сериала «Клюквенный щербет»

Турецкий сериал «Яркое пламя»: во сколько начало на «Домашнем»

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Интересный факт: во многих странах сериал вышел под названием Golden Boy («Золотой мальчик»), а для показа в Киргизии его переименовали в «Силу любви».









  • Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон) на русском: дата выхода, где ...
  • Сериал «Жизнь по вызову» (2 сезон): дата выхода, сколько серий, где смотрет ...
  • Турецкий сериал «Если сильно полюбишь» на русском: сколько серий, дата выхо ...
  • Турецкий сериал «Яркое пламя» на русском: сколько серий, где смотреть онлай ...
    •




    Матчи НХЛ 2023/2024 сегодня, расписание «Вашингтон Кэпиталз»

    НХЛ 2023 2024

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2023/2024

    Вашингтон Кэпиталз 2023, 2024

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2023/2024. Результаты игр, состав команды.

    50 лучших игроков НХЛ 2023 года по версии The Hockey News

    Коннор Макдэвид

    Канадское издание The Hockey News в своем ежегоднике составило традиционный список 50-ти лучших игроков НХЛ перед сезоном 2023/2024.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и расписание прямых трансляций на телеканалах ТВ.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 822. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 72 шайбы.

    Побьет ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ

    Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

    Сможет ли лучший российский хоккеист в истории НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередить легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов.

    Где смотреть РПЛ 2023/2024, расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.









    Турецкий сериал Зимородок (2 сезон): сколько серий, смотреть онлайн
    Какой праздник 12 октября 2023, церковный православный в России
    Где находится на карте сектор Газа
    Карта Донецкой области ДНР с городами
    Карта Брянской области, граница с Украиной
    Какой праздник 11 октября 2023, церковный православный в России
    Разговоры о важном 16 октября 2023, тема классного часа
    Какой праздник 10 октября 2023, церковный православный в России
    Какой праздник 9 октября 2023, церковный православный в России
    Турецкий сериал «Яркое пламя» на русском: сколько серий, где смотреть онлайн


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru