Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.



Съемки второго сезона сериала «Зимородок» запланированы на август 2023 года и будут проходить в Стамбуле и Антепе. Дата выхода 2 сезона пока официально не называлась.





Сколько сезонов и серий в сериале «Зимородок»



Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия вышла 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий.



1-й сезон: 36 серий.



В России первый сезон сериала «Зимородок» (Zimorodok) зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.



C 26 июня телеканал НТВ начал показывать новый турецкий сериал по будням в предпрайме с 16:45 до 19:00.





Смотреть сериал «Зимородок» на НТВ



Время показа на НТВ - московское.



13.08 Нет показа.

14.08 16:45 91-я - 93-я серии

15.08 16:45 93-я - 95-я серии

16.08 16:45 96-я - 98-я серии

17.08 16:45 98-я - 100-я серии

18.08 16:45 101-я - 103-я серии

19.08 Нет показа.

20.08 Нет показа.



Оригинальное название - Yali Çapkini.



Жанр - драма, мелодрама.



Страна - Турция.



Режиссеры - Бурджу Алптекин.



В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.