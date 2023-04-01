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Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько сезонов и серий, время начала на НТВ



Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

Съемки второго сезона сериала «Зимородок» запланированы на август 2023 года и будут проходить в Стамбуле и Антепе. Дата выхода 2 сезона пока официально не называлась.

Сколько сезонов и серий в сериале «Зимородок»


Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия выйдет 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий.

1-й сезон: 36 серий.

В России первый сезон сериала «Зимородок» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

C 26 июня телеканал НТВ начал показывать новый турецкий сериал по будням в предпрайме с 16:40 до 19:00.

Смотреть сериал «Зимородок»


На НТВ

15.07 Нет трансляций
16.07 Нет трансляций
17.07 16:45 41-я - 43-я серии
18.07 16:45 43-я - 45-я серии
19.07 16:45 46-я - 48-я серии
20.07 16:45 48-я - 50-я серии
21.07 16:45 51-я - 53-я серии
22.07 Нет трансляций
23.07 Нет трансляций

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.









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