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Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько сезонов и серий, время показа на НТВ



Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

Съемки второго сезона сериала «Зимородок» запланированы на август 2023 года и будут проходить в Стамбуле и Антепе. Дата выхода 2 сезона пока официально не называлась.

Сколько сезонов и серий в сериале «Зимородок»


Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия выйдет 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий.

1-й сезон: 36 серий.

В России первый сезон сериала «Зимородок» (Zimorodok) зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

C 26 июня телеканал НТВ начал показывать новый турецкий сериал по будням в предпрайме с 16:45 до 19:00.

Смотреть сериал «Зимородок» на НТВ


Время показа на НТВ - московское.

30.07 Нет показа.
31.07 16:45 66-я - 68-я серии
01.08 16:45 68-я - 70-я серии
02.08 16:45 71-я - 73-я серии
03.08 16:45 73-я - 75-я серии
04.08 16:45 76-я - 78-я серии
05.08 Нет показа
06.08 Нет показа.

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.









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