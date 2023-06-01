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Турецкий сериал Зимородок сегодня бесплатно на НТВ: сколько серий, время начала



Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

Съемки второго сезона сериала «Зимородок» запланированы на август 2023 года и будут проходить в Стамбуле и Антепе. Дата выхода 2 сезона пока официально не называлась.

Сколько сезонов и серий в сериале «Зимородок»


Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия вышла 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий.

1-й сезон: 36 серий.

В России первый сезон сериала «Зимородок» (Zimorodok) зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

C 26 июня телеканал НТВ начал показывать новый турецкий сериал по будням в предпрайме с 16:45 до 19:00.

Смотреть сериал «Зимородок» сегодня бесплатно на НТВ


Время показа на НТВ - московское.

21.08 16:45 103-я - 105-я серии
22.08 16:45 106-я - 108-я серии
23.08 16:45 108-я - 110-я серии
24.08 16:45 111-я - 113-я серии
25.08 16:45 113-я - 115-я серии
19.08 16:20 116-я - 118-я серии
20.08 Нет показа.

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.









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