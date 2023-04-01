Турецкий сериал Зимородок: сколько серий и сезонов, время начала на НТВ

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.



Съемки второго сезона сериала «Зимородок» запланированы на август 2023 года и будут проходить в Стамбуле и Антепе. Дата выхода 2 сезона пока официально не называлась.





Сколько сезонов и серий в сериале «Зимородок»



Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия выйдет 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий.



1-й сезон: 36 серий.



В России первый сезон сериала «Зимородок» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.



C 26 июня телеканал НТВ начал показывать новый турецкий сериал по будням в предпрайме с 16:40 до 19:00.





Смотреть сериал «Зимородок»



На НТВ



03.07 16:45 16-я - 18-я серии

04.07 16:45 18-я - 20-я серии

05.07 16:45 21-я - 23-я серии

06.07 16:45 23-я - 25-я серии

07.07 16:45 26-я - 28-я серии

08.07 16:20 28-я - 30-я серии



Оригинальное название - Yali Çapkini.



Жанр - драма, мелодрама.



Страна - Турция.



Режиссеры - Бурджу Алптекин.



В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.