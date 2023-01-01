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Турецкий сериал Зимородок: сколько сезонов и серий, дата выхода сериала на НТВ



Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

Съемки второго сезона сериала «Зимородок» запланированы на август 2023 года и будут проходить в Стамбуле и Антепе. Дата выхода 2 сезона пока официально не называлась.

Сколько сезонов и серий в сериале «Зимородок»


Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия выйдет 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий.

1-й сезон: 36 серий.

В России первый сезон сериала «Зимородок» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

13 июня было объявлено, что с 26 июня телеканал НТВ начнет показывать новый турецкий сериал по будням в предпрайме с 16:50 до 19:00.

Смотреть сериал «Зимородок» в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START


Ближайшие премьеры:

20.06 64-я - 70-я серии
27.06 71-я - 77-я серии

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.









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