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Праздники 8 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 8 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 8 июня 2023 года


Всемирный день океанов
Неофициально отмечается с 1993 года, а официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2008 года.

День социального работника
Учрежден Указом Президента России в 2000 году и приурочен к созданию богаделен (прообраза современных учреждений, оказывающих социальную помощь) 8 июня 1701 года.

День Республики Карелия
Праздник установлен в 1999 году Правительством Республики. 8 июня 1920 года была образована Карельская Трудовая Коммуна (автономная область в составе РСФСР).

Какой церковный праздник 8 июня


Троицкая седмица - 4 день праздника
Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.

Карп Карполов (День Карпа)
День памяти двоих апостолов от 70-ти - Карпа и Алфея. Карп был учеником и спутником святого апостола Павла, епископом Берии Фракийской. В этот народный праздник мужчины выходят на рыбалку. Поймать карпа в этот день – хороший знак, к удаче. В День Карпа приглашают в дом печника для профилактического осмотра печи.

Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца
Событие произошло в 1521 году при строительстве церкви в Калязинском монастыре. Мощи покоятся в кафедральном соборе Белая Троица в Твери. К лику святых Макарий причислен в 1547 году.

Мученика Георгия Нового
Память святого Георгия. Жил в XV-XVI вв. Был родом из знатной болгарской семьи. Потерял родителей в 25 лет. Был сожжен за веру, за отказ в принятии магометанства.









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