В России и мире 8 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 8 июня 2023 года
Всемирный день океанов
Неофициально отмечается с 1993 года, а официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2008 года.
День социального работника
Учрежден Указом Президента России в 2000 году и приурочен к созданию богаделен (прообраза современных учреждений, оказывающих социальную помощь) 8 июня 1701 года.
День Республики Карелия
Праздник установлен в 1999 году Правительством Республики. 8 июня 1920 года была образована Карельская Трудовая Коммуна (автономная область в составе РСФСР).
Какой церковный праздник 8 июня
Троицкая седмица - 4 день праздника
Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.
Карп Карполов (День Карпа)
День памяти двоих апостолов от 70-ти - Карпа и Алфея. Карп был учеником и спутником святого апостола Павла, епископом Берии Фракийской. В этот народный праздник мужчины выходят на рыбалку. Поймать карпа в этот день – хороший знак, к удаче. В День Карпа приглашают в дом печника для профилактического осмотра печи.
Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца
Событие произошло в 1521 году при строительстве церкви в Калязинском монастыре. Мощи покоятся в кафедральном соборе Белая Троица в Твери. К лику святых Макарий причислен в 1547 году.
Мученика Георгия Нового
Память святого Георгия. Жил в XV-XVI вв. Был родом из знатной болгарской семьи. Потерял родителей в 25 лет. Был сожжен за веру, за отказ в принятии магометанства.